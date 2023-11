MISS OR MISTER PRESIDENT ? 23 Rue des Potiers Toulouse, 14 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le spectacle se présente d’abord comme un show télévisé drolatique et volontairement outrancier où s’affrontent candidats et candidates à la fonction suprême. Les grands sujets du moment passent avec jubilation à la moulinette, mais progressivement un sujet s’installe. Celui de l’accessibilité..

2023-12-14 fin : 2023-12-23 22:00:00. .

23 Rue des Potiers THEATRE DU GRAND ROND

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The show begins as a droll, deliberately outrageous TV show, where candidates for the highest office clash. The major issues of the day are jubilantly put through the mill, but gradually a subject takes hold. Accessibility.

El espectáculo comienza como un programa de televisión divertido y deliberadamente escandaloso, con candidatos a los más altos cargos enfrentándose entre sí. Los principales temas del día se someten alegremente a debate, pero poco a poco se va imponiendo un tema. Accesibilidad.

Die Show ist zunächst wie eine drollige und bewusst überzogene Fernsehshow, in der Kandidaten und Kandidatinnen für das höchste Amt gegeneinander antreten. Die großen Themen des Augenblicks werden mit Jubel durch den Fleischwolf gedreht, aber nach und nach kommt ein Thema auf. Das Thema Barrierefreiheit.

