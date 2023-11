LA NUIT DU COURT 23 Rue des Potiers Toulouse, 8 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Dans le cadre du Festival Séquence Court-Métrage.

Séquence Court-Métrage et le Grand Rond unissent une nouvelle fois leurs super-pouvoirs pour vous proposer une nuit du court azimutée !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . 7 EUR.

23 Rue des Potiers THEATRE DU GRAND ROND

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



As part of the Séquence Court-Métrage Festival.

Once again, Séquence Court-Métrage and Le Grand Rond combine their superpowers to bring you a night of short films!

En el marco del Festival Séquence Court-Métrage.

Séquence Court-Métrage y el Grand Rond combinan una vez más sus superpoderes para ofrecerle una noche de cortometrajes con un toque especial

Im Rahmen des Festivals Séquence Court-Métrage.

Séquence Court-Métrage und Le Grand Rond vereinen wieder einmal ihre Superkräfte, um Ihnen eine azimutale Kurzfilmnacht zu bieten!

Mise à jour le 2023-10-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE