PROCHAINE SORTIE OBLIGATOIRE
Toulouse, 30 novembre 2023

Toulouse,Haute-Garonne

Marc Compozieux nous embarque dans l’univers de Denis, receveur de péage, au moment où on lui annonce en 2015 que son métier va disparaître. Dis papa, dis maman, c’est quoi un péagiste ? On peut être heureux dans 1m2 ?.

2023-11-30 fin : 2023-12-09

23 Rue des Potiers
THEATRE DU GRAND ROND

Toulouse 31000
Haute-Garonne
Occitanie



Marc Compozieux takes us into the world of Denis, a toll collector, when he is told in 2015 that his job will disappear. Dis papa, dis maman, c’est quoi un péagiste? Can you be happy in 1m2?

Marc Compozieux nos adentra en el mundo de Denis, un cobrador de peaje, cuando en 2015 le comunican que su trabajo va a desaparecer. Papá, mamá, ¿qué es un cobrador de peaje? ¿Se puede ser feliz en 1m2?

Marc Compozieux nimmt uns mit in die Welt von Denis, einem Mautstellenempfänger, als ihm 2015 mitgeteilt wird, dass sein Beruf verschwinden wird. Sag Papa, sag Mama, was ist ein Mautbeamter? Kann man auf 1m2 glücklich sein?

