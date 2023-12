« Merci de toucher » la cathédrale 23 Rue des Déportés et Fusillés Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

23 Rue des Déportés et Fusillés
Soissons

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20 . Valérie, votre guide, vous propose une immersion itinérante les yeux bandés ! Faites appel aux sens du toucher et de l’ouïe et éveillez l’âme d’enfant qui sommeille en vous.

Silence, écoutez… L’harmonie et les accords de l’orgue vous accompagneront à travers cette découverte originale pour une nouvelle appréhension des matières et des sensations. 0 .

23 Rue des Déportés et Fusillés

Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-21

