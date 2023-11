La Cave du Bénit : repas concert avec Tanagila à le Bény-Bocage 23, rue des Bruyères Souleuvre en Bocage, 25 novembre 2023, Souleuvre en Bocage.

Souleuvre en Bocage,Calvados

Une soirée concert aura lieu à la Cave du Bénit, sur réservation uniquement avec le groupe pop rock blues, Tanagila. Restauration sur place..

2023-11-25 20:00:00

23, rue des Bruyères La Cave du Bénit

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



A concert evening will take place at the Cave du Bénit, on reservation only with the pop rock blues band, Tanagila. Catering on the spot.

Concierto nocturno en la Cave du Bénit, previa reserva, con el grupo de pop rock blues Tanagila. Catering in situ.

In der Cave du Bénit findet ein Konzertabend mit der Pop-Rock-Blues-Band Tanagila statt, für den Sie nur eine Reservierung vornehmen müssen. Verpflegung vor Ort.

