La Cave du Bénit : Irish breakfast à Le Bény-Bocage 23 rue des Bruyères Souleuvre en Bocage, 5 novembre 2023, Souleuvre en Bocage.

Souleuvre en Bocage,Calvados

Chaque 1er dimanche de chaque mois, la cave du Bénit vous propose un petit-déjeuner traditionnel Irlandais « l’Irish Breaky »! Venez goûter ce copieux repas aux saveurs irlandaises… sur réservation. A découvrir aussi, la boutique avec de nombreux produits. Réservation obligatoire.

2023-11-05 10:00:00 fin : 2023-11-05 13:30:00. .

23 rue des Bruyères La Cave du Bénit

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



Every first Sunday of the month, to start the year, the Cave du Bénit offers you a traditional Irish breakfast « Irish Breaky »! Come and taste this copious meal with Irish flavours… on reservation. You can also discover the shop with many products.

Todos los primeros domingos de mes, la Cave du Bénit le propone un desayuno tradicional irlandés, el « Irish Breaky » Venga a degustar esta abundante comida con sabor irlandés… previa reserva. Y no olvide visitar la tienda, donde encontrará una amplia gama de productos. Reserva obligatoria

Jeden ersten Sonntag im Monat bietet Ihnen der Weinkeller von Bénit ein traditionelles irisches Frühstück an: den « Irish Breaky »! Probieren Sie diese herzhafte Mahlzeit mit irischen Aromen… mit Reservierung. Entdecken Sie auch unsere Boutique mit zahlreichen Produkten. Reservierung erforderlich

