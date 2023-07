YOGA & BRUNCH 23 Rue Des Artisans Saint-Geours-de-Maremne, 9 juillet 2023, Saint-Geours-de-Maremne.

Saint-Geours-de-Maremne,Landes

ATELIER YOGA & BRUNCH

DIMANCHE 9 juillet de 9h à 12h30/13h00

1 er Atelier Culinaire, dans le yoga l’alimentation est primordiale afin de maintenir un équilibre physique et mental. Pour cela avec Audrey diététicienne nous vous avons concocter une chouette matinée sur le thème “Encas Du Yogi”.

23 Rue Des Artisans

Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



YOGA WORKSHOP & BRUNCH

SUNDAY, July 9, 9 a.m. to 12:30 p.m./13:00 p.m

1st Culinary Workshop, in yoga, nutrition is essential to maintain physical and mental balance. That’s why Audrey, the dietician, and I have put together a fun morning of « Yogi snacks »

TALLER DE YOGA Y BRUNCH

DOMINGO 9 de julio de 9.00 a 12.30 h/13.00 h

1er Taller Culinario: en yoga, la nutrición es esencial para mantener el equilibrio físico y mental. Por eso Audrey, la dietista, y yo hemos preparado una mañana estupenda sobre el tema de los « tentempiés yoguis »

YOGA-WORKSHOP & BRUNCH

SONNTAG, 9. Juli von 9:00 bis 12:30/13:00 Uhr

1. Kulinarischer Workshop: Im Yoga ist die Ernährung von größter Bedeutung, um das körperliche und geistige Gleichgewicht zu erhalten. Aus diesem Grund haben wir mit Audrey, einer Ernährungsberaterin, einen schönen Vormittag zum Thema « Yogi-Snacks » für Sie zusammengestellt

