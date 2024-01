LA DAMASSINE : RÉOUVERTURE 23 rue des Aiges Vandoncourt, samedi 17 février 2024.

Vandoncourt Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

Samedi 17 février

Spectacle « Sylvain et l’arbre monde » à 14 h 30 (3-10 ans, 45 min) et 16 h 30 (- 3 ans, 30 min)

Sylvain est le gardien de l’Arbre Monde. Cet Arbre

Millénaire a perdu son énergie. Afin de lui redonner vie, Sylvain vous emmène dans un voyage musical, de branche en branche et d’instrument en instrument.

Spectacle participatif pour les enfants par Sylvain Daucourt.

Ateliers pour petits et grands entre 15 h 15 et 16 h 30

Les oiseaux du verger : quiz, jeux et observation aux jumelles.

Pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un parent.

Dimanche 18 février

Animations pour petits et grands pour un après-midi convivial en famille de 14 h à 18 h

• Exprimez votre créativité avec des ateliers bricodéco- récup’ : pommes déco en bois à peindre et à suspendre

• Aidez nos amis ailés avec des ateliers oiseaux : fabrication de boules de graisse pour les oiseaux, guirlandes de cacahuètes pour les mésanges, nichoirs.

• Et pour les gourmandes et gourmands : dégustation de produits issus des vergers et stand de crêpes !

Week-end co-organisé par PMA et Vergers Vivants.

BAR ET BOUTIQUE OUVERTS TOUT LE WEEK-END DE 14 H À 18 H

EN EXTÉRIEUR VERGERS PÉDAGOGIQUES, CIRCUITS DÉCOUVERTE BALISÉS ET ESPACE DE JEUX

23 rue des Aiges La Damassine

Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



