Quand l’Univers vous parle… à la découverte des signes, messages et synchronicités au quotidien » – Tarif : 8 € et 5 € pour les adhérents.

Elisabeth Horowitz, thérapeute spécialisée en analyse du roman familial, fondatrice de l’Association Française de Psychogénéalogie, que vous avez peut-être pu voir sur C8 dans l’émission « Le mag qui fait du bien », nous évoquera ces rencontres fortuites, ces hasards significatifs, ces coïncidences troublantes que nous vivons tous et qui se dérobent souvent à notre compréhension. Lors de cette conférence, Elisabeth Horowitz nous apprendra à « voir » et à décoder ces messages subtils.

Conférence d’1 heure avec questions-réponses du public, suivie d’une dédicace de son livre intitulé « L’Univers vous parle » aux Editions Guy Trédaniel..

Quand l’Univers vous parle? à la découverte des signes, messages et synchronicités au quotidien » – Price: 8? and 5? for members.

Elisabeth Horowitz, a therapist specializing in family history analysis and founder of the Association Française de Psychogénéalogie (French Psychogenealogical Association), whom you may have seen on the C8 TV program « Le mag qui fait du bien », will talk about the chance encounters, significant coincidences and unsettling coincidences we all experience, and which often elude our understanding. In this talk, Elisabeth Horowitz will teach us how to « see » and decode these subtle messages.

A 1-hour lecture with questions and answers from the audience, followed by a signing of her book « L?Univers vous parle », published by Editions Guy Trédaniel.

Quand l’Univers vous parle? à la découverte des signes, messages et synchronicités au quotidien » – Precio: 8? y 5? para socios.

Elisabeth Horowitz, terapeuta especializada en el análisis de la historia familiar y fundadora de la Association Française de Psychogénéalogie (Asociación Francesa de Psicogenealogía), a la que quizá haya visto en el programa de C8 « Le mag qui fait du bien », hablará de esos encuentros fortuitos, esas coincidencias significativas, esas casualidades inquietantes que todos experimentamos y que a menudo escapan a nuestra comprensión. En esta charla, Elisabeth Horowitz nos enseñará a « ver » y descodificar estos sutiles mensajes.

Una charla de una hora con preguntas y respuestas del público, seguida de la firma de su libro « L’Univers vous parle », publicado por Editions Guy Trédaniel.

Wenn das Universum zu Ihnen spricht? Entdecken Sie die Zeichen, Botschaften und Synchronizitäten im Alltag » – Preis: 8 ? und 5 ? für Mitglieder.

Elisabeth Horowitz, Therapeutin, die auf die Analyse von Familienromanen spezialisiert ist, Gründerin der Association Française de Psychénéalogie, die Sie vielleicht auf C8 in der Sendung « Le mag qui fait du bien » gesehen haben, wird uns über die zufälligen Begegnungen, die bedeutsamen Zufälle und die beunruhigenden Koinzidenzen berichten, die wir alle erleben und die sich oft unserem Verständnis entziehen. In diesem Vortrag wird Elisabeth Horowitz uns lehren, diese subtilen Botschaften zu « sehen » und zu entschlüsseln.

Ein einstündiger Vortrag mit Fragen und Antworten aus dem Publikum, gefolgt von einer Signierstunde ihres Buches « L’Univers vous parle », erschienen im Verlag Guy Trédaniel.

