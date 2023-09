Les Lectures de Florinette : conférence de l’homme biologique à l’humain énergétique 23 Rue des Acacias Audenge, 12 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Durant cette conférence, Florence Pousset, Dr en Neuroscience et pharmacologie, viendra nous parler de l’énergie, cette force vitale qui se trouve partout autour de nous et au plus profond de notre être, mais qui reste invisible à nos yeux. Grâce au progrès de la science, cette énergie est maintenant très bien décrite par les physiciens. Aujourd’hui, il existe des outils tels que la caméra GDV Biowell qui permet de mesurer et visualiser l’énergie humaine comme nous l’expliquera le Dr Florence Pousset.

Conférence de 45 mn avec questions-réponses du public, suivie d’une dédicace de son livre intitulé « Votre corps énergétique vous parle » aux Editions Symbiose.

Réservations et billetterie dans la limite des places disponibles.

Plus d’informations : http://www.leslecturesdeflorinette.fr/2023/02/programme-a-venir.html

Tarif : 8 € et 5 € pour les adhérents..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . EUR.

23 Rue des Acacias Maison des Associations

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During this conference, Florence Pousset, Dr. in Neuroscience and Pharmacology, will talk to us about energy, that vital force which is everywhere around us and deep within our being, but which remains invisible to our eyes. Thanks to the progress of science, this energy is now well described by physicists. Today, tools such as the GDV Biowell camera allow us to measure and visualize human energy, as Dr Florence Pousset will explain.

A 45-minute talk with questions and answers from the audience, followed by a signing of her book « Votre corps énergétique vous parle », published by Editions Symbiose.

Reservations and tickets subject to availability.

Further information: http://www.leslecturesdeflorinette.fr/2023/02/programme-a-venir.html

Price: 8 ? and 5 ? for members.

Durante esta conferencia, Florence Pousset, Dra. en Neurociencia y Farmacología, nos hablará de la energía, la fuerza vital que está en todas partes a nuestro alrededor y en lo más profundo de nuestro ser, pero que permanece invisible a nuestros ojos. Gracias a los avances de la ciencia, esta energía está hoy muy bien descrita por los físicos. Hoy en día, existen herramientas como la cámara Biowell de GDV para medir y visualizar la energía humana, como explicará la Dra. Florence Pousset.

Una conferencia de 45 minutos con preguntas y respuestas del público, seguida de la firma de su libro « Votre corps énergétique vous parle », publicado por Editions Symbiose.

Reservas y entradas sujetas a disponibilidad.

Más información: http://www.leslecturesdeflorinette.fr/2023/02/programme-a-venir.html

Precio: 8€ y 5€ para socios.

Während dieser Konferenz wird Florence Pousset, Dr. der Neurowissenschaft und Pharmakologie, über Energie sprechen, diese Lebenskraft, die überall um uns herum und tief in unserem Inneren zu finden ist, aber für unsere Augen unsichtbar bleibt. Dank des wissenschaftlichen Fortschritts wird diese Energie heute von Physikern sehr gut beschrieben. Heute gibt es Werkzeuge wie die Biowell GDV-Kamera, die es ermöglicht, die menschliche Energie zu messen und zu visualisieren, wie Dr. Florence Pousset erläutern wird.

45-minütiger Vortrag mit Fragen und Antworten aus dem Publikum, gefolgt von einer Signierstunde ihres Buches « Ihr Energiekörper spricht mit Ihnen » (Editions Symbiose).

Reservierungen und Kartenverkauf im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Weitere Informationen: http://www.leslecturesdeflorinette.fr/2023/02/programme-a-venir.html

Preis: 8 ? und 5 ? für Mitglieder.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Coeur Bassin