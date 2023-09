Les Lectures de Florinette 23 Rue des Acacias Audenge, 30 septembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Durant cette matinée, l’association aura le plaisir de vous présenter ses objectifs, le programme de conférence pour l’année 2023-2024, et, grâce à son catalogue que vous pourrez consulter sur place, les auteurs à découvrir et les nombreux livres que vous pourrez emprunter. Il sera également possible de réserver sa place pour les conférences citées ci-dessous..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:00:00. EUR.

23 Rue des Acacias Maison des Associations

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During this morning, the association will be pleased to present its objectives, the conference program for 2023-2024, and, thanks to its catalog which you can consult on site, the authors to discover and the many books you can borrow. It will also be possible to reserve your place at the conferences listed below.

Durante la mañana, la asociación tendrá el placer de presentarle sus objetivos, el programa de conferencias para 2023-2024 y, gracias a su catálogo, que podrá consultar in situ, los autores por descubrir y los numerosos libros que podrá tomar prestados. También será posible reservar plaza en las conferencias que se indican a continuación.

An diesem Vormittag wird Ihnen der Verein seine Ziele, das Konferenzprogramm für 2023-2024 und – dank des Katalogs, den Sie vor Ort einsehen können – die Autoren, die es zu entdecken gibt, sowie die zahlreichen Bücher, die Sie ausleihen können, vorstellen. Es wird auch möglich sein, einen Platz für die unten genannten Konferenzen zu reservieren.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Coeur Bassin