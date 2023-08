Fascinant Week-end V&D : Du raisin aux bulles 23 rue de Tours-sur-Marne Bouzy, 20 octobre 2023, Bouzy.

Bouzy,Marne

Dégustation de Chardonnay et Pinot Noir sous leurs différentes formes (fruits, vins clairs, vins de réserve et champagne) à travers le processus d’élaboration de champagnes..

2023-10-20 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

23 rue de Tours-sur-Marne Champagne Alfred Tritant

Bouzy 51150 Marne Grand Est



Tasting of Chardonnay and Pinot Noir in their various forms (fruit, vins clairs, vins de réserve and champagne) through the champagne-making process.

Degustación de Chardonnay y Pinot Noir en sus distintas formas (fruta, vins clairs, vins de réserve y champán) a través del proceso de elaboración del champán.

Verkostung von Chardonnay und Pinot Noir in ihren verschiedenen Formen (Früchte, klare Weine, Reserveweine und Champagner) durch den Prozess der Champagnerherstellung.

Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne