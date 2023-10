Freakadelic Bottle Club 23 Rue de Séraucourt Bourges, 16 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Venez fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau au bar le P’tit Bourges by Jean-Phy avec un concert du Freakadelic Bottle Club!.

2023-11-16 fin : 2023-11-17 . .

23 Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau at the bar Le P’tit Bourges by Jean-Phy with a concert by Freakadelic Bottle Club!

¡Venga a celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau al bar Le P’tit Bourges by Jean-Phy con un concierto de Freakadelic Bottle Club!

Feiern Sie die Ankunft des neuen Beaujolais in der Bar Le P’tit Bourges by Jean-Phy mit einem Konzert des Freakadelic Bottle Club!

Mise à jour le 2023-10-24 par OT BOURGES