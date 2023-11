Bal traditionnel 23 rue de Saint-Yrieix Glandon, 25 novembre 2023, Glandon.

Glandon,Haute-Vienne

Venez danser et/ou écouter le répertoire de musiques traditionnelles présenté par les classes de Sébastien FOUILLAT et Jean-Marc DELAUNAY.

Accordéon diatonique, fifre, cornemuse, percussions, chants, et autres instruments pour une soirée haute en couleur.

Entrée libre.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

23 rue de Saint-Yrieix Salle polyvalente

Glandon 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and dance and/or listen to the repertoire of traditional music presented by the classes of Sébastien FOUILLAT and Jean-Marc DELAUNAY.

Diatonic accordion, fife, bagpipes, percussion, songs and other instruments for a colorful evening.

Free admission

Venga a bailar y/o escuchar el repertorio de música tradicional presentado por las clases de Sébastien FOUILLAT y Jean-Marc DELAUNAY.

Acordeón diatónico, pífano, gaita, percusión, canciones y otros instrumentos para una velada llena de color.

Entrada gratuita

Tanzen Sie und/oder hören Sie sich das Repertoire an traditioneller Musik an, das von den Klassen von Sébastien FOUILLAT und Jean-Marc DELAUNAY präsentiert wird.

Diatonisches Akkordeon, Pfeife, Dudelsack, Schlagzeug, Gesang und andere Instrumente sorgen für einen bunten Abend.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Pays de Saint-Yrieix