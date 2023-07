SORTIE NATURALISTE EN KAYAK DE MER 23 Rue de l’Estacade La plagette Vieux-port Agde, 21 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Embarquez à bord de kayaks de mer pour une balade le long des falaises volcaniques de la Grande Conque.

#ESCAPADE.

2023-07-21 10:00:00 fin : 2023-07-21 12:00:00. EUR.

Board sea kayaks for a trip along the volcanic cliffs of the Grande Conque.

#ESCAPADE

Suba a bordo de kayaks de mar para recorrer los acantilados volcánicos del Grande Conque.

#ESCAPADA

Gehen Sie an Bord von Seekajaks und unternehmen Sie eine Fahrt entlang der vulkanischen Klippen der Grande Conque.

#ESCAPADE

