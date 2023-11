Décoration de Noël 23 rue de l’église Bérenx, 29 novembre 2023, Bérenx.

Bérenx,Pyrénées-Atlantiques

Nous vous donnons rendez-vous au Local des Quilles pour confectionner les décorations. Vous pourrez amener des sapinettes, du houx, du lierre (confection de couronnes), des tubes carton (essuie-tout, papier wc), des ciseaux, … et vos idées. Et tout ceci dans la bonne ambiance des fêtes de fin d’année !.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

23 rue de l’église Ecole

Bérenx 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meet us at the bowling alley to make your decorations. Bring along Christmas trees, holly, ivy (to make wreaths), cardboard tubes (paper towels, toilet paper), scissors? and your own ideas. And all in the spirit of the festive season!

Reúnete con nosotros en la Bolera para hacer tus adornos. Trae árboles de Navidad, acebo, hiedra (para hacer coronas), tubos de cartón (toallitas de papel, papel higiénico), tijeras, etc. y tus ideas. ¡Y todo con el espíritu de las fiestas!

Wir treffen uns im Local des Quilles, um die Dekorationen anzufertigen. Sie können Tannenbäume, Stechpalmen, Efeu (für Kränze), Pappröhren (Küchenrollen, Toilettenpapier), Scheren, ? und Ihre Ideen mitbringen. Und das alles in der guten Atmosphäre der Weihnachtszeit!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Béarn des Gaves