Lecture aux Minots 23 rue de la République Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Lecture aux Minots 23 rue de la République Marmande, 12 juin 2024, Marmande. Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 10:30:00

fin : 2024-06-12 11:30:00 Cathy Bohl fait la lecture aux minots..

Cathy Bohl fait la lecture aux minots.

Cathy Bohl fait la lecture aux minots.

Salle jeunesse de 10h30 à 11h30, pour les enfants jusqu’à 3 ans

– 10 enfants par groupe + 1 adulte par famille.

– Renseignements auprès de la section jeunesse de la médiathèque au 05.53.20.94.95

– Réservation obligatoire. EUR.

23 rue de la République Médiathèque Albert Camus

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Val de Garonne Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Code postal 47200 Lieu 23 rue de la République Adresse 23 rue de la République Médiathèque Albert Camus Ville Marmande Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville 23 rue de la République Marmande Latitude 44.4973508 Longitude 0.16593619 latitude longitude 44.4973508;0.16593619

23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/