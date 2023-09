Lire en pyjama à la Médiathèque 23 rue de la République Marmande, 19 janvier 2024, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Le vendredi soir on ne se couche pas comme des poules. Les enfants de 3 à 8 ans…et plus viennent écouter des histoires dans la salle jeunesse. Pyjamas et doudous acceptés..

2024-01-19 fin : 2024-01-19 21:00:00. EUR.

23 rue de la République Médiathèque Albert Camus

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On Friday nights we don’t go to bed like chickens. Children from 3 to 8 years old…and up come to listen to stories in the children’s room. Pajamas and comforters are accepted.

Los viernes por la noche no nos acostamos como las gallinas. Niños de 3 a 8 años… y más vienen a escuchar cuentos en la sala infantil. Se aceptan pijamas y peluches.

Am Freitagabend gehen wir nicht wie die Hühner schlafen. Kinder von 3 bis 8 Jahren…und älter kommen in den Jugendraum, um Geschichten zu hören. Pyjamas und Kuscheltiere sind erlaubt.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Val de Garonne