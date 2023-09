Atelier d’écriture à la Médiathèque 23 rue de la République Marmande, 14 octobre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Ateliers Écritures animés par Colette Pouey (à partir de 14 ans)..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:30:00. EUR.

23 rue de la République Médiathèque Albert Camus

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Writing workshops led by Colette Pouey (ages 14 and up).

Talleres de escritura dirigidos por Colette Pouey (a partir de 14 años).

Schreibworkshops unter der Leitung von Colette Pouey (ab 14 Jahren).

