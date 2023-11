DÉBAT PHILO SUR LA NOTION D’INNÉ 23 Rue de la République Lodève, 14 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Venez participer à cette réflexion sur la notion d’inné.

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . .

23 Rue de la République

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Come and take part in this reflection on the notion of the innate

Participe en esta reflexión sobre la noción de lo innato

Kommen Sie und beteiligen Sie sich an dieser Reflexion über den Begriff des Angeborenen

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LODEVOIS ET LARZAC