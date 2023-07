EXPOSITION MARQUETERIE DE JOEL DROUIN 23 Rue de la République Lodève, 8 juillet 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

« PROMENONS NOUS DANS LES BOIS » JUSQU’AU 31 JUILLET. TOUTES LES DISCIPLINES ARTISTIQUES PORTENT EN ELLES L’AUTODIDACTE ( ACTE AUTO DICTÉ)….LE BOIS, L’ODEUR DU BOIS…LES COULEURS DU BOIS…LA CHALEUR DU BOIS…LE TOUCHER DU BOIS SI SENSIBLE, SI PROCHE DU TOUCHER DU PIANO…..LA FRAGILITÉ DU BOIS….LE CUTTER, LE SCALPEL ET LES CISEAUX SONT COMME UN PROLONGEMENT DES DOIGTS, COMME LE CRAYON…..

2023-07-08 18:00:00 fin : 2023-07-31 . .

23 Rue de la République

Lodève 34700 Hérault Occitanie



« LET’S WALK IN THE WOODS » UNTIL JULY 31ST. ALL ARTISTIC DISCIPLINES CARRY WITHIN THEM THE SELF-TAUGHT (SELF-DICTATED ACT)….WOOD, THE SMELL OF WOOD…THE COLORS OF WOOD…THE WARMTH OF WOOD…THE TOUCH OF WOOD SO SENSITIVE, SO CLOSE TO THE TOUCH OF THE PIANOO…..THE FRAGILITY OF WOOD….THE CUTTER, SCALPEL AND SCISSORS ARE LIKE AN EXTENSION OF THE FINGERS, LIKE THE PENCIL….

« PASEEMOS POR EL BOSQUE » HASTA EL 31 DE JULIO. TODAS LAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS SON AUTODIDACTAS (ACTO AUTODICTADO)….LA MADERA, EL OLOR DE LA MADERA…LOS COLORES DE LA MADERA…EL CALOR DE LA MADERA…EL TACTO DE LA MADERA TAN SENSIBLE, TAN CERCANO AL TACTO DEL PIANOO…..LA FRAGILIDAD DE LA MADERA….EL CUTTER, EL BISTURÍ Y LAS TIJERAS SON COMO UNA PROLONGACIÓN DE LOS DEDOS, COMO EL LÁPIZ….

« SPAZIERGÄNGE IN DEN WÄLDERN » BIS ZUM 31. JULI. ALLE KÜNSTLERISCHEN DISZIPLINEN TRAGEN IN SICH DEN AUTODIDAKTEN ( SELBST DIKTIERTER AKT)….DAS HOLZ, DER GERUCH DES HOLZES…DIE FARBEN DES HOLZES…DIE WÄRME DES HOLZES…DIE BERÜHRUNG DES HOLZES SO EMPFINDLICH, SO ÄHNLICH WIE DIE BERÜHRUNG DES KLAVIERS…..DIE ZERBRECHLICHKEIT DES HOLZES….DAS MESSER, DAS SKALPELL UND DIE SCHERE SIND WIE EINE VER

