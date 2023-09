Architecture écologique 23 rue de la Paix, Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nort-sur-Erdre Architecture écologique 23 rue de la Paix, Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre, 14 octobre 2023, Nort-sur-Erdre. Architecture écologique Samedi 14 octobre, 11h00 23 rue de la Paix, Nort-sur-Erdre Entrée libre Architecture écologique : présentation du projet au 23 rue de la Paix avec l’architecte Hélène Houpert Hélène Houpert nous invite à parcourir le bâtiment en construction à l’angle de la rue des Mariniers. Elle vous présentera son projet et son intégration dans le centre-ville.

Figure de l’architecture actuelle de Nort-sur-Erdre, Hélène Houpert vous fera découvrir l’architecture écologique qui a pour objectif à la fois de réduire les impacts en matière d’environnement tout en améliorant le bien-être de l’individu qui utilise le bâtiment. 23 rue de la Paix, Nort-sur-Erdre 23 rue de la paix 44390 Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00 © Hélène Houpert Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nort-sur-Erdre Autres Lieu 23 rue de la Paix, Nort-sur-Erdre Adresse 23 rue de la paix 44390 Ville Nort-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 23 rue de la Paix, Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre latitude longitude 47.439808;-1.497809

23 rue de la Paix, Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nort-sur-erdre/