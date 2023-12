Soirée Saint Valentin 23 rue de la Gare Les Hautes-Rivières Catégories d’Évènement: Ardennes

Les Hautes-Rivières Soirée Saint Valentin 23 rue de la Gare Les Hautes-Rivières, 14 février 2024, Les Hautes-Rivières. Les Hautes-Rivières Ardennes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14 Show danse aérienne soirée dansante avec Aleks Ander à la salle des fêtes Elie Badre.

Show danse aérienne soirée dansante avec Aleks Ander à la salle des fêtes Elie Badre .

23 rue de la Gare Le Point de Chute

Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est

Mise à jour le 2023-12-06 par Ardennes Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, Les Hautes-Rivières Autres Code postal 08800 Lieu 23 rue de la Gare Adresse 23 rue de la Gare Le Point de Chute Ville Les Hautes-Rivières Departement Ardennes Lieu Ville 23 rue de la Gare Les Hautes-Rivières Latitude 49.88761 Longitude 4.839248 latitude longitude 49.88761;4.839248

23 rue de la Gare Les Hautes-Rivières Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-hautes-rivieres/