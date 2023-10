JOURNÉE HALLOWEEN – NIZAS 23 rue de la Garde Nizas, 31 octobre 2023, Nizas.

Nizas,Hérault

Journée réunissant petits et grands dans leurs costumes les plus épouvantables..

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 . .

23 rue de la Garde

Nizas 34320 Hérault Occitanie



A day for young and old in their most frightful costumes.

Un día que reúne a grandes y pequeños con sus disfraces más terroríficos.

Tag, an dem Groß und Klein in ihren gruseligsten Kostümen zusammenkommen.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE