Visite des sites UNESCO Bourgogne-Franche-Comté en réalité virtuelle 23 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript, 19 juillet 2023, Granzay-Gript.

Granzay-Gript,Deux-Sèvres

Rendez-vous le 19 et 22 juillet 2023, de 15h30 à 16h45 à la Micro Folie de Granzay-Gript, pour une visite en réalité virtuelle des sites UNESCO de la Bourgogne Franche-Comté.

Entrée libre..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 16:45:00. EUR.

23 Rue de la Fougeraye Musée Numérique

Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Join us on July 19 and 22, 2023, from 3:30 to 4:45 pm at the Micro Folie de Granzay-Gript, for a virtual reality tour of UNESCO sites in Burgundy Franche-Comté.

Free admission.

Acompáñenos los días 19 y 22 de julio de 2023, de 15:30 a 16:45, en el Micro Folie de Granzay-Gript, en una visita en realidad virtual a los sitios de la UNESCO en Borgoña Franco Condado.

Entrada gratuita.

Treffen Sie sich am 19. und 22. Juli 2023 von 15:30 bis 16:45 Uhr in der Micro Folie von Granzay-Gript zu einer Virtual-Reality-Tour durch die UNESCO-Stätten der Region Burgund-Franche-Comté.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Niort Marais Poitevin