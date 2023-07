« Joue et fabrique ta cocarde » avec la Micro Folie de Granzay-Gript 23 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript, 12 juillet 2023, Granzay-Gript.

Granzay-Gript,Deux-Sèvres

La Micro Folie de Granzay-Gript propose une activité autour du 14 juillet. Mercredi 12 juillet 2023, de 15h à 17h.

Au programme :

Présentation de quelques œuvres du musée, jeux de sociétés et fabrication de ta cocarde pour la Fête Nationale du 14 juillet.

A partir de 10 ans.

Entrée libre..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 17:00:00. EUR.

23 Rue de la Fougeraye

Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



La Micro Folie de Granzay-Gript proposes an activity around the 14th of July. Wednesday, July 12, 2023, from 3pm to 5pm.

On the program:

Presentation of some of the museum’s works, board games and making your own roundel for the Bastille Day on July 14.

Ages 10 and up.

Free admission.

La Micro Folie de Granzay-Gript propone una actividad en torno al 14 de julio. Miércoles 12 de julio de 2023, de 15:00 a 17:00.

En el programa:

Presentación de algunas obras del museo, juegos de mesa y fabricación de su propia redondela para el Día de la Bastilla, el 14 de julio.

Para niños a partir de 10 años.

Entrada gratuita.

Die Micro Folie in Granzay-Gript bietet eine Aktivität rund um den 14. Juli an. Mittwoch, 12. Juli 2023, von 15:00 bis 17:00 Uhr.

Auf dem Programm stehen:

Vorstellung einiger ?uvres des Museums, Gesellschaftsspiele und Herstellung deiner Kokarde für den Nationalfeiertag am 14. Juli.

Ab 10 Jahren.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Niort Marais Poitevin