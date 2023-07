Diffusion de la Collection Hauts-de-France 23 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript, 12 juillet 2023, Granzay-Gript.

Granzay-Gript,Deux-Sèvres

Rendez-vous le 12 et 15 juillet 2023 à la Micro Folie de Granzay-Gript.

Au programme : diffusion de la Collection Hauts-de-France avec le Forum antique de Bavay, Nu assis à la chemise de Modigliani et Le Dénombrement de Béthléem (Brueghel le Jeune).

– mercredi 12 juillet : 14-15h/ 17h-18h

– samedi 15 juillet : 14h-18h

Entrée libre..

23 Rue de la Fougeraye Musée Numérique

Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



See you on July 12 and 15, 2023 at the Micro Folie de Granzay-Gript.

On the program: diffusion of the Hauts-de-France Collection with the Forum antique de Bavay, Nu assis à la chemise by Modigliani and Le Dénombrement de Béthléem (Brueghel le Jeune).

– wednesday July 12: 2pm-3pm/ 5pm-6pm

– saturday july 15: 2pm-6pm

Free admission.

Nos vemos los días 12 y 15 de julio de 2023 en el Micro Folie de Granzay-Gript.

En el programa: una muestra de la Colección Hauts-de-France con el Foro Antiguo de Bavay, Nu assis à la chemise de Modigliani y Le Dénombrement de Béthléem (Brueghel le Jeune).

– miércoles 12 de julio: 14.00 a 15.00 h / 17.00 a 18.00 h

– sábado 15 de julio: 14.00-18.00 h

Entrada gratuita.

Wir treffen uns am 12. und 15. Juli 2023 in der Micro Folie in Granzay-Gript.

Auf dem Programm stehen die Übertragung der Collection Hauts-de-France mit dem Forum antique de Bavay, Nu assis à la chemise von Modigliani und Le Dénombrement de Béthléem (Brueghel der Jüngere).

– mittwoch, 12. Juli: 14-15 Uhr/ 17-18 Uhr

– samstag, 15. Juli: 14-18 Uhr

Freier Eintritt.

