Diffusion de la collection Nationale #3 23 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript, 6 juillet 2023, Granzay-Gript.

Granzay-Gript,Deux-Sèvres

La Micro-folie de Granzay-Gript vous accueille le mercredi 6 juillet et le samedi 8 juillet 2023, de 14h à 18h, pour ses expositions numériques grâce à son espace de réalité virtuelle.

Au programme : Diffusion de la Collection Nationale #3.

– Livre des Merveilles (Marco Polo)

– La Grande Vague (Hokusai)

– Abbaye du Mont Saint-Michel

Entrée libre..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 18:00:00. EUR.

23 Rue de la Fougeraye Musée Numérique

Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



La Micro-folie de Granzay-Gript welcomes you on Wednesday July 6 and Saturday July 8, 2023, from 2pm to 6pm, for its digital exhibitions thanks to its virtual reality space.

On the program: Diffusion of the National Collection #3.

– Book of Wonders (Marco Polo)

– The Great Wave (Hokusai)

– Mont Saint-Michel Abbey

Free admission.

La Micro-folie de Granzay-Gript le acoge el miércoles 6 de julio y el sábado 8 de julio de 2023, de 14:00 a 18:00 horas, para sus exposiciones digitales gracias a su espacio de realidad virtual.

En el programa: Difusión de la Colección Nacional nº 3.

– El libro de las maravillas (Marco Polo)

– La Gran Ola (Hokusai)

– Abadía del Monte Saint-Michel

Entrada gratuita.

Die Micro-folie de Granzay-Gript empfängt Sie am Mittwoch, den 6. Juli und Samstag, den 8. Juli 2023 von 14:00 bis 18:00 Uhr für ihre digitalen Ausstellungen dank ihres Virtual-Reality-Raums.

Auf dem Programm stehen: Ausstrahlung der Nationalen Sammlung #3.

– Buch der Wunder (Marco Polo)

– Die große Welle (Hokusai)

– Abtei von Mont Saint-Michel

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Niort Marais Poitevin