DÉCOUVERTE DE LA PELOUSE CALCAIRE DU CUVEGNEY 23 rue de la Cure Rollainville, 11 juillet 2023, Rollainville.

Rollainville,Vosges

Grimpez le coteau de cette pelouse calcaire atypique avec un environnement qui abrite une faune et une flore rare, d’affinité méditerranéenne. Durant la sortie, découvrez une vue sur un village au charme naturel labellisé 4 fleurs au label « Villes & villages fleuris ».

Places limitées : de 2 à 10 personnes

RDV sur le parking de la mairie de Rollainville

Conditions d’accueil : prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges. Tout public

Mardi 2023-07-11 10:00:00 fin : 2023-07-11 12:00:00. 2 EUR.

23 rue de la Cure Mairie de Rollainville

Rollainville 88300 Vosges Grand Est



Climb the slope of this atypical limestone lawn, home to rare Mediterranean flora and fauna. During the outing, discover a view of a village with natural charm, awarded the 4-flower « Villes & villages fleuris » label.

Limited places: 2 to 10 people

Meeting point at Rollainville town hall parking lot

Conditions: bring walking shoes and weather-appropriate clothing

Reservations required from the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges

Suba por las laderas de esta atípica pradera calcárea, hogar de una flora y fauna mediterráneas poco comunes. A la salida, disfrute de la vista de un pueblo con encanto natural galardonado con la etiqueta de 4 flores « Villes & villages fleuris ».

Plazas limitadas: de 2 a 10 personas

Punto de encuentro en el aparcamiento del ayuntamiento de Rollainville

Condiciones: llevar calzado para caminar y ropa adecuada para el tiempo

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo del Oeste de los Vosgos

Erklimmen Sie den Hang dieses atypischen Kalksteinrasens mit einer Umgebung, die eine seltene, mediterrane Fauna und Flora beherbergt. Während des Ausflugs entdecken Sie einen Blick auf ein Dorf mit natürlichem Charme, das mit 4 Blumen des Labels « Villes & villages fleuris » ausgezeichnet wurde.

Begrenzte Plätze: 2 bis 10 Personen

RDV auf dem Parkplatz des Rathauses von Rollainville

Aufnahmebedingungen: Wanderschuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen

Reservierungen sind beim Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges erforderlich

Mise à jour le 2023-06-24 par OT DE L’OUEST DES VOSGES