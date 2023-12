CONCERT DE L’ÉPIPHANIE 23 rue de la Chèvre Metz, 7 janvier 2024, Metz.

Metz Moselle

Début : Dimanche 2024-01-07 16:00:00

fin : 2024-01-07

La chanteuse Agathe Zénier et Philippe Delacour à l’orgue proposent un concert pour l’Epiphanie et le Nouvel An dans un répertoire de fête..

0 EUR.

23 rue de la Chèvre EGLISE NOTRE DAME

Metz 57000 Moselle Grand Est



