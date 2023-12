EXPOSITION DE CRÈCHES DU MONDE 23 Rue de la Chesnaye Puy-de-Serre, 9 décembre 2023 14:00, Puy-de-Serre.

Puy-de-Serre,Vendée

Découvrez l’exposition de crèches du monde en l’Église Sainte Marthe de Puy de Serre.

2023-12-09 fin : 2024-01-01 18:00:00. .

23 Rue de la Chesnaye Église Sainte Marthe

Puy-de-Serre 85240 Vendée Pays de la Loire



Discover the exhibition of nativity scenes from around the world in the Church of Sainte Marthe in Puy de Serre

Descubra la exposición de belenes de todo el mundo en la iglesia Sainte Marthe de Puy de Serre

Entdecken Sie die Ausstellung von Krippen aus aller Welt in der Kirche Sainte Marthe in Puy de Serre

