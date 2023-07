Atelier Palissage – Champagne Piot Sevillano 23 Rue d’Argentelle Vincelles, 8 juillet 2023, Vincelles.

Vincelles,Marne

Cette expérience en plein air, à la fois riche en apprentissages et bon enfant, se déroule en trois étapes :

– une introduction autour du cycle de la vigne et des travaux annuels du vignoble.

– un atelier participatif de relevage et de palissage dans l’une de nos parcelles de vigne.

– une dégustation de trois de nos champagnes.

Atelier participatif de pratique du relevage et du palissage

Dégustation de trois champagnes

Fourniture du matériel : chapeau, agrafes, eau

Une équipe aux petits oignons pour une expérience authentique !

Gratuit pour les enfants et les adolescents (- de 18 ans)

Déroulement de l’atelier en plein air

Propriété familiale depuis 10 générations

Domaine certifié Haute Valeur Environnementale et Agriculture Biologique

Terrasse panoramique avec vue magnifique sur la Vallée de la Marne.

2023-07-08

23 Rue d’Argentelle Champagne Piot-Sevillano

Vincelles 51700 Marne Grand Est



This outdoor experience, rich in learning and fun, is divided into three stages:

– an introduction to the vine cycle and annual work in the vineyard.

– a participatory workshop on tying and trellising in one of our vineyard plots.

– a tasting of three of our champagnes.

Participatory workshop on tying and trellising

Tasting of three champagnes

Equipment supplied: hat, staples, water

An attentive team for an authentic experience!

Free for children and teenagers (under 18)

Course of the outdoor workshop

Family estate for 10 generations

Estate certified High Environmental Value and Organic Farming

Panoramic terrace with magnificent views over the Marne Valley

Esta experiencia al aire libre, rica en aprendizaje y diversión, se desarrolla en tres etapas:

– una introducción al ciclo de la vid y el trabajo anual en el viñedo.

– un taller participativo de atado y espaldera en una de nuestras parcelas de viñedo.

– una degustación de tres de nuestros champanes.

Taller participativo de atado y espaldera

Degustación de tres champanes

Material suministrado: sombrero, grapas, agua

Un equipo de expertos para una experiencia auténtica

Gratis para niños y adolescentes (menores de 18 años)

Cómo funciona el taller al aire libre

Finca familiar desde hace 10 generaciones

Finca con alto valor medioambiental y certificación de agricultura ecológica

Terraza panorámica con magníficas vistas sobre el valle del Marne

Diese lehrreiche und gleichzeitig gutmütige Erfahrung im Freien besteht aus drei Schritten:

– eine Einführung rund um den Zyklus der Weinrebe und die jährlichen Arbeiten im Weinberg.

– einen Mitmach-Workshop zum Anheben und Aufbinden der Reben in einer unserer Weinbergsparzellen.

– eine Verkostung von drei unserer Champagnersorten.

Partizipativer Workshop zur Praxis des Anhebens und Aufbindens

Verkostung von drei Champagnern

Bereitstellung des Materials: Hut, Klammern, Wasser

Ein Team mit viel Liebe zum Detail für ein authentisches Erlebnis!

Kostenlos für Kinder und Jugendliche (-18 Jahre)

Ablauf des Workshops im Freien

Familienbesitz seit 10 Generationen

Domäne mit den Zertifikaten « Haute Valeur Environnementale » und « Agriculture Biologique »

Panoramaterrasse mit herrlichem Blick auf das Marne-Tal

