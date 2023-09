Conférence sur Vincent Van Gogh 23 Rue Charles Michels Limoges, 15 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

A l’initiative du peintre Gérard Pacaud, la Galerie L’Improbable organise une conférence sur Vincent Van Gogh.

L’occasion d’évoquer le destin artistique de Vincent alors que le musée d’Orsay organise du 3 octobre 2023 au 4 février 2024, la première grande exposition consacrée aux deux derniers mois de sa vie à Auvers-sur-Oise.

Une ultime étape de la vie tourmentée de Vincent, période pendant laquelle il a réalisé 74 toiles et 33 dessins, qui sont autant de chef-d ‘œuvres.

Gérard Pacaud et l’équipe de la galerie vous invite à échanger sur ce peintre hors normes, inclassable, qui bouleverse l’art du 19ème siècle..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . EUR.

23 Rue Charles Michels Galerie l’Improbable

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the initiative of painter Gérard Pacaud, Galerie L?Improbable is organizing a conference on Vincent Van Gogh.

This is an opportunity to discuss Vincent’s artistic destiny at a time when the Musée d’Orsay is organizing the first major exhibition devoted to the last two months of his life in Auvers-sur-Oise, from October 3, 2023 to February 4, 2024.

This is the final stage in Vincent’s tormented life, during which he produced 74 paintings and 33 drawings, all of them masterpieces.

Gérard Pacaud and the gallery team invite you to discuss this extraordinary, unclassifiable painter, who turned 19th-century art upside down.

Por iniciativa del pintor Gérard Pacaud, la Galería L’Improbable organiza una conferencia sobre Vincent Van Gogh.

Se trata de una oportunidad para debatir sobre el destino artístico de Vincent en un momento en el que el Museo de Orsay organiza la primera gran exposición dedicada a los dos últimos meses de su vida en Auvers-sur-Oise, del 3 de octubre de 2023 al 4 de febrero de 2024.

Se trata de la última etapa de la atormentada vida de Vincent, durante la cual produjo 74 cuadros y 33 dibujos, todos ellos obras maestras.

Gérard Pacaud y el equipo de la galería le invitan a debatir sobre este pintor extraordinario, inclasificable, que puso patas arriba el arte del siglo XIX.

Auf Initiative des Malers Gérard Pacaud organisiert die Galerie L?Improbable einen Vortrag über Vincent Van Gogh.

Die Gelegenheit, über Vincents künstlerisches Schicksal zu sprechen, während das Musée d’Orsay vom 3. Oktober 2023 bis zum 4. Februar 2024 die erste große Ausstellung organisiert, die den letzten beiden Monaten seines Lebens in Auvers-sur-Oise gewidmet ist.

Eine letzte Etappe in Vincents quälendem Leben, in der er 74 Gemälde und 33 Zeichnungen schuf, die allesamt Meisterwerke sind.

Gérard Pacaud und das Team der Galerie laden Sie ein, sich über diesen außergewöhnlichen und unklassifizierbaren Maler auszutauschen, der die Kunst des 19. Jahrhunderts auf den Kopf stellte.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Limoges Métropole