Galerie L’Improbable – Exposition d’automne 23 Rue Charles Michels Limoges, 1 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 1er septembre au 30 novembre, à la galerie L’Improbable située rue Charles Michels, une quinzaine de nouveaux artistes vont investir ce très bel espace où vous y découvrirez l’exposition automnale.

Cette année, l’artiste audiovisuel péruvien Donald Wilson présentera son travail pour la première fois en France en compagnie des autres artistes exposants lors du vernissage le 1er septembre, dès 18H30.

Renseignements et informations supplémentaires au 06.74.58.52.29..

From September 1 to November 30, at the L’Improbable gallery on rue Charles Michels, some fifteen new artists will be taking over this beautiful space to present their autumn exhibition.

This year, Peruvian audiovisual artist Donald Wilson will present his work for the first time in France, in the company of the other exhibiting artists, at the vernissage on September 1, starting at 6:30 pm.

For further information, please call 06.74.58.52.29.

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre, en la galería L’Improbable de la rue Charles Michels, una quincena de nuevos artistas tomarán este bello espacio para presentar su exposición de otoño.

Este año, el artista audiovisual peruano Donald Wilson presentará su obra por primera vez en Francia, junto con los demás artistas expositores, en el vernissage del 1 de septiembre, a partir de las 18.30 horas.

Para más información, llame al 06.74.58.52.29.

Vom 1. September bis zum 30. November werden in der Galerie L’Improbable in der Rue Charles Michels etwa 15 neue Künstler diesen sehr schönen Raum bespielen, in dem Sie die Herbstausstellung entdecken werden.

Dieses Jahr wird der peruanische audiovisuelle Künstler Donald Wilson seine Arbeit zum ersten Mal in Frankreich vorstellen, zusammen mit den anderen ausstellenden Künstlern.

Weitere Informationen und Auskünfte unter 06.74.58.52.29.

