Théatre – Le véritovirus 23 rue Charles De Gaulle Orbey Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

ORBEY Théatre – Le véritovirus 23 rue Charles De Gaulle Orbey, 3 février 2024, Orbey. Orbey Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 22:00:00 Une pièce comique en français sur un virus étrange qui se repends dans toute la population et provoque des réactions inattendues..

Une pièce comique en français sur un virus étrange qui se repends dans toute la population et provoque des réactions inattendues.

Synopsis: un virus s’abat sur la population. Ses conséquences sur la santé sont limitées, mais pendant les crises, les contaminés se mettent à parler sans filtres, en disant toute la vérité… Une comédie de Frédéric Dubost tous public pétillante et hilarante ! EUR.

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, ORBEY Autres Code postal 68370 Lieu 23 rue Charles De Gaulle Adresse 23 rue Charles De Gaulle Ville Orbey Departement Haut-Rhin Lieu Ville 23 rue Charles De Gaulle Orbey Latitude 48.126066 Longitude 7.1633286 latitude longitude 48.126066;7.1633286

23 rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orbey/