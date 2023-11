Concert – Ubuntu Gospel 23 rue Charles De Gaulle Orbey, 2 décembre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Concert alliant gospel traditionnel et moderne, venez passer un agréable moment musical entrainant et joyeux..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:30:00. EUR.

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



A concert combining traditional and modern gospel, come and enjoy a lively and joyful musical experience.

Un concierto que combina gospel tradicional y moderno, venga a disfrutar de una experiencia musical animada y alegre.

Ein Konzert, das traditionelle und moderne Gospelmusik verbindet. Verbringen Sie einen angenehmen Moment mitreißender und fröhlicher Musik.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg