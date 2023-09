Projection-débat : Tu nourriras le monde 23 Rue Charles De Gaulle Orbey, 28 novembre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Deux jeunes ingénieurs agronomes partent à la rencontre des céréaliers de la Champagne crayeuse et remontent le fil des politiques agricoles des 70 dernières années..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 22:30:00. EUR.

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Two young agricultural engineers set out to meet the cereal growers of the Chalky Champagne region and trace the history of agricultural policies over the last 70 years.

Dos jóvenes ingenieros agrónomos parten al encuentro de los cerealistas de la región de Chalky Champagne para trazar la historia de las políticas agrícolas de los últimos 70 años.

Zwei junge Agraringenieure machen sich auf den Weg, um Getreidebauern in der Champagne crayeuse zu treffen und die Agrarpolitik der letzten 70 Jahre zurückzuverfolgen.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg