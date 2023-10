Film – Mystère à Venise 23 rue Charles De Gaulle Orbey, 7 octobre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Dans la Venise sinistrée de l’après-guerre, Hercule Poirot assiste à contrecœur à une séance de spiritisme. C’est alors qu’un des invités est assassiné..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 22:15:00. EUR.

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



In post-war Venice, Hercule Poirot reluctantly attends a seance. Then one of the guests is murdered.

En la Venecia de la posguerra, Hércules Poirot asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo. Entonces, uno de los invitados es asesinado.

Im Venedig der Nachkriegszeit nimmt Hercule Poirot widerwillig an einer spiritistischen Sitzung teil. Doch dann wird einer der Gäste ermordet.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg