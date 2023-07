Film – Farang 23 rue Charles De Gaulle Orbey, 21 juillet 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Un détenu voit son passé le rattraper à quelques mois de sa libération. Il est donc obligé de fuir lors d’une permission. INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 22:15:00. EUR.

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



A prisoner’s past catches up with him just a few months before his release. He is forced to flee on leave. FORBIDDEN TO CHILDREN UNDER 12

El pasado de un preso le alcanza pocos meses antes de su puesta en libertad. Se ve obligado a huir durante un permiso. PROHIBIDO A MENORES DE 12 AÑOS

Ein Häftling wird wenige Monate vor seiner Entlassung von seiner Vergangenheit eingeholt. Daher ist er gezwungen, während eines Hafturlaubs zu fliehen. VERBOTEN FÜR KINDER UNTER 12 JAHREN

