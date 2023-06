Le processus de paix 23 rue Charles De Gaulle Orbey, 11 juillet 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Quand on s’aime mais qu’on ne se supporte plus, qu’est-ce qu’on fait ? Un couple au bord de la rupture décide établir une liste de règles..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 22:00:00.

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



When you love each other but can?t stand each other, what do you do? A couple on the verge of breaking up decides to draw up a list of rules.

Cuando te quieres pero no te soportas, ¿qué haces? Una pareja a punto de romper decide elaborar una lista de normas.

Wenn man sich liebt, aber nicht mehr ausstehen kann, was macht man dann? Ein Paar, das kurz vor der Trennung steht, beschließt, eine Liste mit Regeln aufzustellen.

