Film – Des mains en or 23 rue Charles De Gaulle Orbey, 4 juillet 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Lorsque François rencontre Martha aux mains guérisseuses, ses douleurs de dos vont s’atténuer. Entre ces deux personnages se tisse une amitié étonnante..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 22:00:00. EUR.

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



When François meets Martha with her healing hands, his back pain eases. A surprising friendship develops between these two characters.

Cuando François conoce a Martha y sus manos sanadoras, su dolor de espalda se alivia. Entre estos dos personajes surge una sorprendente amistad.

Als François auf Martha mit den heilenden Händen trifft, lassen seine Rückenschmerzen nach. Zwischen diesen beiden Personen entwickelt sich eine erstaunliche Freundschaft.

Mise à jour le 2023-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg