Film – Umami 23 rue Charles De Gaulle, 11 juin 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Un chef étoilé part au Japon vivre un voyage culturel et culinaire qui va l’amener à faire le point sur sa vie..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 22:30:00. EUR.

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



A starred chef goes to Japan on a cultural and culinary journey that will lead him to take stock of his life.

Un chef con estrella viaja a Japón en un periplo cultural y culinario que le llevará a hacer balance de su vida.

Ein Sternekoch reist nach Japan, um eine kulturelle und kulinarische Reise zu erleben, die ihn dazu bringt, sein Leben zu überdenken.

Mise à jour le 2023-05-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg