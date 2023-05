Film – L’homme debout 23 rue Charles De Gaulle, 9 juin 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Pour décrocher un CDI Clémence doit pousser Henri Giffard vers une retraite anticipée.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 22:00:00. EUR.

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



To get a permanent contract Clémence must push Henri Giffard into early retirement

Para conseguir un trabajo fijo, Clémence debe empujar a Henri Giffard a la jubilación anticipada

Um einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen, muss Clémence Henri Giffard in den Vorruhestand drängen

Mise à jour le 2023-05-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg