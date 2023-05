Film – La fille d’Albino Rodrigue 23 rue Charles De Gaulle, 6 juin 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Le père d’une adolescente, vivant en famille d’accueil et qui ne rejoint sa famille biologique que pour les vacances, disparaît.

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-06 22:00:00. EUR.

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



The father of a teenage girl, living in a foster home and only joining his biological family for the vacations, disappears

Desaparece el padre de una adolescente que vive en una casa de acogida y sólo se reúne con su familia biológica en vacaciones

Der Vater eines Teenagers, der bei einer Pflegefamilie lebt und nur in den Ferien zu seiner leiblichen Familie zurückkehrt, verschwindet

