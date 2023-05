Film – Jeanne du Barry 23 rue Charles De Gaulle, 3 juin 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Le destin incroyable de Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s’élever socialement.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 22:30:00. EUR.

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



The incredible destiny of Jeanne Vaubernier, girl of the people eager to rise socially

El increíble destino de Jeanne Vaubernier, una chica corriente deseosa de ascender socialmente

Das unglaubliche Schicksal von Jeanne Vaubernier, einem Mädchen aus dem Volk, das nach sozialem Aufstieg strebte

Mise à jour le 2023-05-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg