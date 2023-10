STAGES BMX ET TROTTINETTE – CLUB PASSION BMX 23 Rue Charles Bombal Sérignan, 23 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Pour les vacances de la Toussaint et Halloween, le club organise des stages (pour différents niveaux) du lundi au mercredi. La location de matériel est possible..

2023-10-23 10:30:00 fin : 2023-11-01 15:30:00. EUR.

23 Rue Charles Bombal

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



For the All Saints’ and Halloween vacations, the club organizes courses (for different levels) from Monday to Wednesday. Equipment hire available.

Durante las vacaciones de Todos los Santos y Halloween, el club organiza cursos (para distintos niveles) de lunes a miércoles. Se ofrece alquiler de material.

In den Allerheiligen- und Halloween-Ferien organisiert der Club von Montag bis Mittwoch Kurse (für verschiedene Niveaus). Ausrüstung kann gemietet werden.

