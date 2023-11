Verdure 23 Rue Archinard Crest, 30 septembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

« VERDURE « Les artistes de l’exposition d’été présentent ici de nouvelles pièces.

E. Lindenbaur, F. Barbéris, A.L.H. Blanc, N. Maller, M. Duchaussoy, N. Koch / Peinture,Gravure, Dessin..

2023-09-30 fin : 2023-11-12 . .

23 Rue Archinard Atelier Carcavel

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« VERDURE » The artists in the summer exhibition present new pieces here.

E. Lindenbaur, F. Barbéris, A.L.H. Blanc, N. Maller, M. Duchaussoy, N. Koch / Painting, Engraving, Drawing.

« Los artistas de la exposición de verano presentan aquí nuevas piezas.

E. Lindenbaur, F. Barbéris, A.L.H. Blanc, N. Maller, M. Duchaussoy, N. Koch / Pintura, Grabado, Dibujo.

« VERDURE » Die Künstler der Sommerausstellung präsentieren hier neue Stücke.

E. Lindenbaur, F. Barbéris, A.L.H. Blanc, N. Maller, M. Duchaussoy, N. Koch / Malerei,Gravur, Zeichnung.

