EXPOSITION « SPORT, MÉMOIRE & DÉFENSE » 23 rue Ambroise de Loré Mayenne, mercredi 13 mars 2024.

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-13 18:00:00

A partir du 20 janvier (et jusqu’au 7 septembre 2024), La Vigie-Mémorial des Déportés de la Mayenne présentera une nouvelle programmation intitulée « Sports et mémoire » en résonance avec les Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront en France cette année.

Au travers de cette exposition réalisée par l’OAC-VG, découvrez le parcours de grands sportifs qui ont combattu au cours des derniers conflits mondiaux ou ont été des victimes de guerre. C’est une mise en avant entre le sport de haut niveau, la mémoire des conflits contemporains et les armées. Des portraits inédits de sportifs locaux sont aussi présentés.

Visible pendant les horaires d’ouverture de la Vigie. Tarifs d’entrée du lieu.

Médiation et visite guidée possible autour de cette exposition, sur réservation.

23 rue Ambroise de Loré Mémorial des Déportés de la Mayenne

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire memorial-deportes53@gmail.com



