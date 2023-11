CYCLE DE CONFERENCES DU MEMORIAL 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne, 15 novembre 2023, Mayenne.

Le Mémorial des déportés de la Mayenne propose un cycle de conférences sur le thème : « Travailler chez l’ennemi : Histoire et mémoire des requis du STO », animé par Marie-Claude Tourtelier..

23 Rue Ambroise de Loré Mémorial des Déportés de la Mayenne

The Mémorial des déportés de la Mayenne is offering a series of lectures on the theme of « Working for the enemy: the history and memory of STO conscripts », led by Marie-Claude Tourtelier.

El Mémorial des déportés de la Mayenne ofrece un ciclo de conferencias sobre el tema « Trabajar para el enemigo: historia y memoria de los reclutas del STO », a cargo de Marie-Claude Tourtelier.

Das Mémorial des déportés de la Mayenne bietet eine Vortragsreihe zum Thema: « Travailler chez l’ennemi: Histoire et mémoire des requis du STO » (Beim Feind arbeiten: Geschichte und Erinnerung der vom STO Geforderten), geleitet von Marie-Claude Tourtelier.

