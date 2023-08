JOURNÉES DU PATRIMOINE – LA VIGIE MÉMORIAL DES DÉPORTÉS 23 rue Ambroise de Loré Mayenne, 16 septembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Visite guidée de LA VIGIE, Mémorial des Déportés de la Mayenne à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

23 rue Ambroise de Loré LA VIGIE

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Guided tour of LA VIGIE, Mémorial des Déportés de la Mayenne on the occasion of the European Heritage Days.

Visita guiada a LA VIGIE, memorial de los deportados de Mayenne, con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Geführte Besichtigung von LA VIGIE, der Gedenkstätte für die Deportierten des Departements Mayenne anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes.

